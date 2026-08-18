Valkyrie Connect tier list - Best PVE and PVP characters
| VALKYRIE CONNECT
Updated on August 18th, 2026 - Version: 10.25.1 - Added: Inversion Miseria, Ocean's Edge Ragnarok, Midsummer Rnecca
If you are eager to check out a complete Valkyrie Connect tier list of all the best characters, then you're in the right place. Today, we are going to delve into it and list all heroes based on their strengths, so you will always know which ones to prioritise upgrading.
In Valkyrie Connect there are hundreds of characters, and if you really want to min-max all the content, then you will need to adapt your picks based on the type of enemy (or enemies) you are facing. It would be impossible to offer a list that is valid for everyone since chances are no two players will have the exact same heroes at their disposal. Therefore, take this information with a grain of salt, and don't despair if you don't have the top characters sitting in the S+ tier. You can always use the characters that match your requirements and are next in line, they will do just fine.
Before you go through the list, note that we have a vast collection of similar articles that include a Battle Cats tier list, T3 Arena tier list, Darkest Dungeon tier list, and a lot of others.
Valkyrie Connect's best charactersLet's make one thing clear - there is not one single character (or even a couple of characters) that could be considered universally 'the best'. There are many heroes that do well in PvE and several that are exceptional in PvP. If you want to clear both, then most of the time you need to upgrade multiple characters. That will take time and is by no means anyone just starting out with only a handful of Valkyries.
Of course, some of the characters (such as Vindicator Gratias) can be SSS tier in both Story Mode and Arena, so you should upgrade those first. But if you don't have them, then you can always make two different parties and use them for whichever content you prefer.
To give you a hand, we've divided the tier list into two, one for PvE and one for PvP. If you're interested in a particular hero, you can search for them by name and you will most definitely find it listed somewhere. If you cannot find the hero you've been looking for, then it probably was not released (yet) or is not in the Global version of the game, which is what this Valkyrie Connect tier list is for.PvE tier list | PvP tier list
So without further ado, let's dive right into it!
1
Valkyrie Connect PvE tier list
|Tier
|Name
|SSS
|Inversion Miseria, Mariana (Queen of Alliances), Horse God Komaki, Shadow Brilliance Miseria, Holy Night Mani , Refined Knight Lavina, Christmas Fashion Forward Kanoe, Integrated Eilnol, [Celestial Radiance] Freyja, [Flame of Rebirth] Surtr, Rorpnasciuc, Integrated Labir, Integrated Ruistagisa, Integrated Ioscprus, Jubilant Bride Sanngrid, Observer Ioscprus, Dragon God Kohaku, Vindicator Sigurd, Sunny Summer Noa, Catalyst Morphea, Byakuya Kuchiki, Savior Kaworu, Savior Volfa, Savior Asuka & Eva New Unit-02a, Dark Pursuer Alfana, Savior Buri, Catalyst Ractinia, Angelic Hel, Fuegoleon Vermillion, Restoration God Umukahime, Gentle Creator Takamimusubi, Truelove Freya, Ghostly Cenia, Peaceful Mediator Elineige, Gallant Wolf Lupus, Virtuous Guard Lindworm, Catalyst Lodur, Vampire Lord Evileye, Vindicator Gryffine, Summer Sands Celestia, Divine Creator Kamimusubi, Illusion Scion Esquire, Benimaru, Kimono Maker Tsumugi, Savior Selene, Nozel Silva, Lust Scion Authumla, Nine-Tailed Tamamo, Sorceress Rumi, Raindropper Passo, Xingfu, Darkness, Geirdriful, Liber, Allucia Citrus, Chihaya
|SS
|Ocean's Edge Ragnarok, Inversion Finis, Mira Kamiunten, Uichusoph, Dark Dancer Finis, Summer Gunnlod, Surena Lysandra, Integrated Aurquias, Integrated Rivog, Outcast Finis, Jubilant Fimafeng, Final Destroyer Ragnarok , Divine Refuser Syn, Jubilant Frigg, Dashing Threads Loki, New Year Hel, Valkyrie Urd, Wild Floret Seraphel, Frosty Spiritualist Verosa, Vindicator Senna, Vindicator Skuld, Sun God Asuka, Poetry God Bragi, Mari & Eva Unit-08, Mari & Fafnir, Catalyst Melveryn, Lightning God Raika, Honest Thief Mikagura, Radsvidr, Time Knight Chrossy, Spirit Master Allion, Beloved Bowman Etios, Acrobat Kururu, Snowy Bell Reim, Oath God Var, Wise God Snotra, Water Wolf Hati, Spear Knight Geirrod, Demiurge, Moon Bunny Mikane, Summer Parasol Raspi, Eve Horn Raspi, Fortune Fox Fu-Mei, Tamer Aemyna, Jubilant Dielle, Cannon Master Canon, Envy Scion Misato, Apocalyptic Rei, Catalyst Mari, Rimuru, Catalyst Shinji, Axe Maiden Elicia, King, Terrible Tornado, Rabbit God Tsukino, Summer Scion Frigg, Vindicator Gratias, Cannon Mama Eleanor, Mavis Vermillion, Shining Moon Kaguya, Lethal Bikini Sasha, Dark Star Helblindi, Imperial Servant Taoyun, Mecha Marksman Schutz, Gloxinia, Misato & AAA Wunder, Chemist Famir, Vindicator Managarm, Kagamine Rin, Innocent Maiden Ciel, Mad Pumpkin Mogthrasir, Misery Magus Ipsum, Vindicator Levina, Elf Queen Quarys, Catalyst Sveid, Fairy Queen Tillis, Winter's Moon Mani, Star God Helblindi, Time Maiden Lucida, Valkyrie Herja, Wrath Scion Mogthrasir, Wind God Funa, Sunlight God Sol, Looking Glass Blanca, Death L'amour, Megumin
|S
|Midsummer Rnecca, Saber Alter, Twisted Isocprus, The Makiri Grail Sakura Matou, Tenka Izumo, Kyouka Uzen, Lucia Rogier, Krai Andrey, Elegant Nobility Gratias, Summer Vili, Summer Alfana, Outcast Astrea, Dream Park Attendant Seraphel, Jubilant Dinavia, Outcast Miseria, Outcast Nornagestr, Natsu Dragneel,, Gray Fullbuster, Erza Scarlet, Lifthrasir, Haute Couture Lif, Eliphia, Forgiving Grace Lofn, Magical Girl Eitri, Cool Beauty Valkyrie, True Love Ruistagisa, Dual Blade Solstis, White Wolf Lupus, Yuletide Ractinia, Vindicator Mani, Vindicator Hel, Catalyst Elm, Melveryn <10th Angel>, Musician Musika, Fox Spirit Izuna, Match Girl Elena, Final Weapon Ultima, Savior Rei, Savior Dinavia, Dual Horn Raspi, Envy Scion Esquire, Shuna, Night Conjurer Luka, Bear God Vidr, Dark Beast Tamer Luce, Mistletoe Wielder Mistel, Valkyrie Radgrid, Dancer Nagisa, Lethal Bikini Risa, Squirrel Girl Ratatoskr, Wandering Observer Kari, Renji Abarai, Gambler Ranco, Raven God Huginn, Magus Ipsum, Vindicator Sif, Vindicator Fei Lang, Vindicator Loki, Pure Mage Noa, Savior Eikthyrnir, Observer Aurquias, Observer Scepis, King of Knights Rnecca, King of Heroes Dinavia, Jubilant Esquire, Valiant Berserker Miyu, Chloe von Einzbern, Shirou Emiya, Aqua, Iris
|A
|New Year Arcana Party (Series), Super Tino, Coffin Beauty Juno, Lucy Heartfilia,Juvia Lockser, Wendy Marvell, Touka, Burning Love Fubuk, Doll Master Tieva, Pheles, Spooky Sakura, Nature's Wrath Randvitter, Battlemage Tholin, Vindicator Odin, Vindicator Thor, Steadfast Vali, Catalyst Vios, Bomber Pallone, Flower Girl Flora, Wave Daughter Hronn, Valkyrie Svipul, Disc-Bearer Mona, Vindicator Hrimthurs, Mermaid Marmalade, Kyudoka Mizuki, Teasing God Byleist, Spellsword Dielle, Summer Seas Kaguya, Empress Miku-boda, Zeref, Valkyrie Verdandi, Cool Summer Radgrid, Vampire Killer Vendetta, Valkyrie Rei, Budget Slasher Luswall, Hunting God Hodr, Seraph Reginleif, Sunlight God Sol, Disaster Box Dora, Red God Frey, Alchemist Matisse, Raven God Muninn, Phoenix Vidofnir, Valkyrie Hrist, Adventurer Granfelt, Haunted Fairy Luflit, Jubilant Frey, Perpetual God Iwanaga, Sunny Flower Dinavia, Summer Love Volfa, Dancer Lutile, Brave Swordswoman Illyasviel, Vanir
|B
|Lancer, Beryl Gardenant, Dream Park Attendant Gryffine , White Dog Parfait, Archdemon Mimutyr, Gunnr, Fallen Monk Nori, Rulemaker Arba, Panda Girl Levin, Dreameaters Livy & Lo, Succubus Liciela, Milim Nava, Bowman Etios, Ken, Feline Defender Clawdia, Ninja Momiji, New Year Ymir, Madoka Kaname, Thread User Luviria, Godmother Yvette, Megurine Luka, Hange, Sweet Summer Urd, Kimono God Vali, Vindicator Garm, Fate God Vali, Falconer Arnaud, Noble Noebel, Cannoneer Canon, Royal Guard Siluria, Kagamine Len, 6th Angel , Mai Shiranui, Gunslinger Wolfgang, Wondrous Alice, Blaze Wolf Skoll, Wyrm Tamer Lonnie
|C
|Fiery Performer Trill, Mechanist Geneir, Harpy Mele, Sacrificed Neviria, Great Archer Lyrist, Mechanical Ines, Mami Tomoe, Sea Dragon Ofnir, Assassin Risa, Red Hood Souffle, Jubilant Skirnir
|D
|Smiter Medjed, Hunter Bertha, Archer Lucio, Infantry Mermaid Lorelei, Traveling Trader Corona, Spirit Bird Hraesvelgr,
2
Valkyrie Connect PvP tier list
|Tier
|Name
|SSS
|Inversion Miseria, Inversion Finis, Saber Alter, Mariana (Queen of Alliances), Holy Night Mani , Refined Knight Lavina, Christmas Fashion Forward Kanoe, Integrated Eilnol, [Celestial Radiance] Freyja, [Flame of Rebirth] Surtr, Rorpnasciuc, Integrated Labir, Summer Alfana, Integrated Ruistagisa, Integrated Ioscprus, Integrated Aurquias, Jubilant Bride Sanngrid, Sun God Asuka, Catalyst Melveryn, Savior Kaworu, Savior Volfa, Savior Asuka & Eva New Unit-02a, Dark Pursuer Alfana, Savior Buri, Catalyst Ractinia, Gentle Creator Takamimusubi, Truelove Freya, Savior Rei, Ghostly Cenia, Water Wolf Hati, Virtuous Guard Lindworm, Catalyst Lodur, Vampire Lord Evileye, Vindicator Hrimthurs, Dual Horn Raspi, Summer Sands Celestia, Divine Creator Kamimusubi, Cannon Master Canon, Illusion Scion Esquire, Envy Scion Misato, Apocalyptic Rei, Gloxinia, Savior Selene, Nozel Silva, Lust Scion Authumla, Benimaru, Vindicator Managarm, Vindicator Levina, Fairy Queen Tillis, Darkness, Liber, Geirdriful, Chihaya
|SS
|Ocean's Edge Ragnarok, Twisted Isocprus, Uichusoph, Dark Dancer Finis, Elegant Nobility Gratias, Summer Gunnlod, Outcast Finis, Jubilant Fimafeng, Spooky Sakura, Yuletide Ractinia, Frosty Spiritualist Verosa, Vindicator Senna, Vindicator Thor, Vindicator Skuld, Catalyst Elm, Catalyst Vios, Poetry God Bragi, Mari & Eva Unit-08, Lightning God Raika, Musician Musika, Catalyst Morphea, Spirit Master Allion, Byakuya Kuchiki, Angelic Hel, Fuegoleon Vermillion, Snowy Bell Reim, Restoration God Umukahime, Oath God Var, Wise God Snotra, Peaceful Mediator Elineige, Gallant Wolf Lupus, Spear Knight Geirrod, Demiurge, Moon Bunny Mikane, Summer Parasol Raspi, Vindicator Gryffine, Tamer Aemyna, Jubilant Dielle, Kimono Maker Tsumugi, Envy Scion Esquire, Catalyst Mari, Catalyst Shinji, Axe Maiden Elicia, Terrible Tornado, Vindicator Gratias, Mavis Vermillion, Dancer Nagisa, Dark Star Helblindi, Imperial Servant Taoyun, Mecha Marksman Schutz, Chemist Famir, Innocent Maiden Ciel, Mad Pumpkin Mogthrasir, Sorceress Rumi, Misery Magus Ipsum, Haunted Fairy Luflit, Star God Helblindi, Wrath Scion Mogthrasir, Wind God Funa, Sunlight God Sol, Looking Glass Blanca, Death L'amour, Megumin, Outcast Miseria, Outcast Nornagestr
|S
|Midsummer Rnecca, The Makiri Grail Sakura Matou, Tenka Izumo, Mira Kamiunten, Kyouka Uzen, Lucia Rogier, Krai Andrey, Surena Lysandra, Allucia Citrus, Summer Vili, Integrated Rivog, Outcast Astrea, Jubilant Dinavia, Erza Scarlet, Eliphia, Forgiving Grace Lofn, True Love Ruistagisa, Radsvidr, New Year Hel, Cool Beauty Valkyrie, Valkyrie Urd, Dual Blade Solstis, Pheles, Wild Floret Seraphel, Vindicator Mani, Vindicator Sigurd, Rabbit God Tsukino, Steadfast Vali, Melveryn <10th Angel>, Sunny Summer Noa, Honest Thief Mikagura, Fox Spirit Izuna, Match Girl Elena, Time Knight Chrossy, Beloved Bowman Etios, Acrobat Kururu, Eve Horn Raspi, Kyudoka Mizuki, Sunlight God Sol, Fortune Fox Fu-Mei, King, Summer Scion Frigg, Rimuru, Cannon Mama Eleanor, Shining Moon Kaguya, Dark Beast Tamer Luce, Squirrel Girl Ratatoskr, Wandering Observer Kari, Misato & AAA Wunder, Valkyrie Rei, Renji Abarai, Nine-Tailed Tamamo, Raindropper Passo, Magus Ipsum, Vindicator Sif, Blaze Wolf Skoll, Vindicator Fei Lang, Vindicator Loki, Xingfu, Pure Mage Noa, Valkyrie Herja, Savior Eikthyrnir, Observer Aurquias, Observer Scepis, Gray Fullbuster, Natsu Dragneel, Aqua, Iris
|A
|Lancer, Himari Azuma, New Year Arcana Party (Series), Super Tino,Coffin Beauty Juno, Juvia Lockser, Wendy Marvell, Touka, Burning Love Fubuk, Nature's Wrath Randvitter, Battlemage Tholin, Panda Girl Levin, Vindicator Odin, Catalyst Sveid, Shuna, Bomber Pallone, Bowman Etios, Final Weapon Ultima, Savior Dinavia, New Year Ymir, Mermaid Marmalade, Bear God Vidr, Teasing God Byleist, Summer Seas Kaguya, Night Conjurer Luka, Mistletoe Wielder Mistel, Valkyrie Radgrid, Vampire Killer Vendetta, Hunting God Hodr, Milim Nava, Gambler Ranco, Disaster Box Dora, Vindicator Hel, Noble Noebel, Raven God Muninn, Elf Queen Quarys, Adventurer Granfelt, Red God Frey, Jubilant Skirnir, Jubilant Frey, Budget Slasher Luswall, Vindicator Garm, Perpetual God Iwanaga, Time Maiden Lucida, Sunny Flower Dinavia, Summer Love Volfa, Dancer Lutile, Lucy Heartfilia
|B
|Dream Park Attendant Gryffine, White Dog Parfait, Archdemon Mimutyr, Doll Master Tieva, Gunnr, Fallen Monk Nori, Rulemaker Arba, Mari & Fafnir, Wave Daughter Hronn, Valkyrie Svipul, Madoka Kaname, Thread User Luviria, Great Archer Lyrist, Sweet Summer Urd, Empress Miku-boda, Cool Summer Radgrid, Mami Tomoe, Kagamine Rin, Wyrm Tamer Lonnie, Vanir
|C
|Fiery Performer Trill, White Wolf Lupus, Mechanist Geneir, Flower Girl Flora, Feline Defender Clawdia, Ninja Momiji, Godmother Yvette, Megurine Luka, Hange, Zeref, Valkyrie Verdandi, Fate God Vali, Lethal Bikini Risa, Lethal Bikini Sasha, Mechanical Ines, Seraph Reginleif, Alchemist Matisse, Cannoneer Canon, Royal Guard Siluria, Kagamine Len, Raven God Huginn, Sea Dragon Ofnir, Phoenix Vidofnir, Mai Shiranui, Valkyrie Hrist, Assassin Risa, Gunslinger Wolfgang,
|D
|Beryl Gardenant, Harpy Mele, Succubus Liciela, Smiter Medjed, Hunter Bertha, Archer Lucio, Infantry Mermaid Lorelei, Ken, Sacrificed Neviria, Disc-Bearer Mona, Traveling Trader Corona, Spellsword Dielle, Kimono God Vali, Spirit Bird Hraesvelgr, Falconer Arnaud, Dreameaters Livy & Lo, 6th Angel , Red Hood Souffle, Wondrous Alice,