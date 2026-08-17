Onmyoji tier list - The best Shikigami for raids, PVP, PVE and more
Updated on August 17th, 2026 - Version: 1.8.13 - Latest Addition: Fuzenkitsune
When playing Onmyoji, there is something that will cross your mind sooner or later - who are the best characters in Onmyoji?
I've been wondering the same thing for quite some time, and I couldn't reach a certain conclusion. To be completely honest, some characters are better than others. Overall, though, many of the characters are good at something. Take Tamamonomae, for example - they are really good at a lot of the PvE content, but when it comes to duels and PvP, they tend to fall behind.
So, after a third Onmyoji anniversary, we've decided to help our readers with an Onmyoji tier list!
If this all sounds extremely hard to process, don't worry - chances are you will do just fine without having to worry about the whole "getting all the S-tier units, or you won't have a viable team" business. On the contrary, the game can be enjoyed with a casual playstyle too, as long as you keep upgrading the Shikigami that you get and equip them with good items. However, if you really want to know what each Shikigami excels at, this tier list is here to shed some light.
And for those of you who love this kind of content, we have a tier list for Monster Never Cry; it's brimming with interesting monsters!
Now, to bring you all the best characters in Onmyoji, I've placed them all into a very comprehensive tier list! If you're looking to fill a specific role, I'll help you find all the best options for your team.
I've divided all the Shikigami based on their rarity (SP, SSR, SR, and R), and then placed them into a Shikigami tier list.And without further ado, let's dive into our Onmyoji tier list!
1
Best Shikigami for PvE
SP Units Tier List
|Tier
|Characters
|SS
|Fuzenkitsune, Ignis Suzuhikohime, Everadiant Momo, Taira no Masakado ,Lavaforged Fukengaku, Panharmonic Kinnara, Susabi, Blazing Tamamonomae, Ibaraki Doji, Minamoto no Yorimitsu, Karuta
|S
|Kannazuki, Ambrosial Hoshiguma Doji, Kamiochi Orochi, Demoniac Shuten Doji, Virtuoso Hana, Draconic Suzuka Gozen, Nostalgic Enenra, Kuzunoha, Vampira
|A
|Dreambound Chocho, Meowlord Kyuumei Neko, Yuki Gozen, Himiko, Guijinyang, Jr. Ootengu, Guardian Ubume, Greenwarden Shishio Luminary Oitsuki
|B
|Sungraced Hiyoribou, Inaba Kaguya, Crimson Yoto, Vengeful Hannya, Monumental Otakemaru
|C
|Worldly Aoandon, Lovebound Kiyohime
|D
|Zen Ungaikyou, Ninja Yamausagi, Seawatch Kingyo, Void Menreiki, Nightveil Higanbana, Onikiri Reforged, Azurestorm Ichimokuren, Divine Miketsu, Valiant Yamakaze, Frosty Yuki Onna, Waverider Lord Arakawa, Yamalord Enma
SSR Units Tier List
|Tier
|Characters
|SS
|SP Hakuzosu, Amaterasu, Ungaikyou, Ibaraki Doji, Suzuhiko Hime, Inuyasha, Asura, Tamamonomae, Loongjue
|S
|Kotodama, Ootengu, Mishige, Taki, Magatsuhi
|A
|Odokuro, Shiki, Susanoo, Enmusubi, Yoto Hime
|B
|Tsukuyomi, Ryomen, Susabi, Shokurei, Otakemaru, Takiyashahime, Onikiri, Suzuka Gozen, Sesshomaru
|C
|Jinkougyou, Aoandon, Yamakaze, Higanbana, Taishakuten, Kinnara, Senhime, Orochi, Kaguya
|D
|Fugenkaku, Yato no Kami, Medicine Seller, Kikyo, Shishio, Shiranui, Hozuki, Shuten Doji, Enma, Miketsu, Kidomaru, Yuki Doji, Hakuzosu, Hana, Lord Arakawa, Menreiki, Ichimokuren
SR Units Tier List
|Tier
|Characters
|SS
|Kuro Mujou
|S
|Kisei, Kanihime
|A
|Kawazaru, Ubume, Nekomata, Hakuro, Aobozu, Shikigami Miakashi
|B
|Kamaitachi, Oitsuki, Momiji, Enenra, Inugami, Puppeteer, Hangan
|C
|Oshiroi Baba, Uminocho, Maestro, Nyuunaisuzume, Umibozu, Futakuchi, Bake-kujira
|D
|Sakura, Hiyoribo, Kaoru, Kuro, Yasha, Okuribito, Yuki Onna, Komatsu, Mouba, Huouka, Yumekui, Kiyo Hime, Jorogumo, Hannya, Dodomeki, Okikumushi, Kamimai, Hoshiguma Doji, Kainin, Hone Onna, Mannendake, Shiro, Kingyo, Chin, Bukkuman, Oko, Shiro Mujou, Ittan Momen, Jinmenju, Kujira, Fuuri, Sasori, Momo, Vampira, Youko, Itsumade, Ebisu, Hako, Kyonshi Ani
R Units Tier List
|Tier
|Characters
|SS
|Kamikui, Zashiki, Ushi no Toki
|S
|Yamausagi, Tesso
|A
|Oguna
|B
|Maki & Karashi
|C
|Karasu Tengu
|D
|Kagewani, Garuda, Warrior Soul, Usagi, Koi, Doujo, Kusa, Tanuki, Gaki, Samurai X, Yamawaro, Kodokushi, Hitotsume, Kyumei Neko, Kyonshi Imoto, Kanko, Kubinashi, Kosodenote, Mio, Chocho, Kappa, Kyonshi Ototo, Shouzu, Satori, Jikikaeru, Ame Onna, Koroka, Juzu, Tenjo Kudari, Mushishi
2
Onmyoji tier list - Best Shikigami for PvP
SP Units Tier List
|Tier
|Characters
|SS
|Everadiant Momo, Taira no Masakado, Lavaforged Fukengaku, Luminary Oitsuki, Zen Ungaikyou, Susabi, Yamalord Enma, Kamiochi Orochi, Ninja Yamausagi, Inaba Kaguya, Valiant Yamakaze, Void Menreiki, Demoniac Shuten Doji, Lovebound Kiyohime, Monumental Otakemaru, Frosty Yuki Onna, Kannazuki
|S
|Ignis Suzuhikohime, Sungraced Hiyoribou, Ambrosial Hoshiguma Doji, Seawatch Kingyo, Divine Miketsu, Nightveil Higanbana, Vengeful Hannya, Minamoto no Yorimitsu
|A
|Kuzunoha, Himiko, Guijinyang , Azurestorm Ichimokuren, Guardian Ubume, Onikiri Reforged, Greenwarden Shishio, Nostalgic Enenra
|B
|Crimson Yoto, Virtuoso Hana, Worldly Aoandon, Blazing, Tamamonomae, Waverider Lord Arakawa
|C
|Jr. Ootengu
|D
|Inferno Ibaraki Doji
SSR Units Tier List
|Tier
|Characters
|SS
|Amaterasu, Susanoo, Ungaikyou, Taishakuten, Hakuzosu, Enma, Suzuka Gozen, Shiranui, Senhime, Orochi, Magatsuhi
|S
|Tsukuyomi, Shiki, Kidomaru, Suzuhiko Hime, Menreiki, Shokurei, Kinnara, Yato no Kami, Kaguya
|A
|Loongjue, Kotodama, Fugenkaku, Onikiri, Asura, Yuki Doji, Otakemaru, Higanbana, Takiyashahime, Yamakaze, Taki
|B
|Enmusubi, Ryomen, Hozuki, Ootengu, Ichimokuren, Kikyo, Miketsu, Hana
|C
|Jinkougyou, Aoandon, Tamamonomae, Yoto Hime, Mishige, Inuyasha, Ibaraki Doji, Shishio, Medicine Seller, Sesshomaru
|D
|Susabi, Shuten Doji, Lord Arakawa
SR Units Tier List
|Tier
|Characters
|SS
|Kamaitachi
|S
|Hoshiguma Doji, Hiyoribo, Kujira, Komatsu, Bake-kujira, Mouba, Maestro, Shikigami Miakashi
|A
|Hannya, Yumekui, Nyuunaisuzume, Itsumade, Huouka, Hako, Dodomeki, Kanihime
|B
|Oitsuki, Sakura, Ubume, Enenra, Kawazaru, Chin, Nekomata, Ebisu, Kuro, Kiyo Hime, Kainin, Okuribito, Yuki Onna, Mannendake, Inugami, Vampira, Hangan
|C
|Oshiroi Baba, Uminocho, Umibozu, Kaoru, Fuuri, Kingyo, Jinmenju, Ittan Momen, Aobozu, Momiji, Kyonshi Ani, Futakuchi
|D
|Kisei, Kuro Mujou, Yasha, Puppeteer, Jorogumo, Okikumushi, Kamimai, Hone Onna, Shiro, Hakuro, Bukkuman, Oko, Shiro Mujou, Sasori, Momo, Youko
R Units Tier List
|Tier
|Characters
|SS
|-
|S
|-
|A
|Ame Onna
|B
|Maki & Karashi, Kamikui, Koi, Usagi, Juzu, Shouzu, Tenjo Kudari, Samurai X, Karasu Tengu, Yamausagi, Tanuki
|C
|Oguna, Zashiki, Kusa, Doujo, Ushi no Toki, Mushishi, Chocho
|D
|Kagewani, Garuda, Warrior Soul, Tesso, Gaki, Yamawaro, Kodokushi, Hitotsume, Kyumei Neko, Kyonshi Imoto, Kanko, Kubinashi, Kosodenote, Mio, Kappa, Kyonshi Ototo, Satori, Jikikaeru, Koroka
3
Best Shikigami for Raid
SP Units Tier List
|Tier
|Characters
|SS
|Panharmonic Kinnara, Luminary Oitsuki, Susabi, Kamiochi Orochi, Inaba Kaguya, Inferno Ibaraki Doji, Void Menreiki, Demoniac Shuten Doji
|S
|Guardian Ubume, Vengeful Hannya, Greenwarden Shishio, Minamoto no Yorimitsu
|A
|Ignis Suzuhikohime, Blazing Tamamonomae, Nightveil Higanbana, Frosty Yuki Onna, Nostalgic Enenra
|B
|Crimson Yoto, Virtuoso Hana, Jr. Ootengu, Lovebound Kiyohime, Seawatch Kingyo, Valiant Yamakaze, Monumental Otakemaru
|C
|Zen Ungaikyou, Worldly Aoandon, Divine Miketsu, Azurestorm Ichimokuren, Yamalord Enma
|D
|Waverider Lord Arakawa, Ninja Yamausagi, Onikiri Reforged
SSR Units Tier List
|Tier
|Characters
|SS
|Amaterasu, Ungaikyou, Hakuzosu, Menreiki, Kaguya, Tamamonomae, Onikiri, Susabi, Higanbana, Magatsuhi, Loongjue
|S
|Kotodama, Shiranui, Suzuhiko Hime, Enmusubi, Otakemaru, Asura, Takiyashahime, Ootengu
|A
|Shiki, Sesshomaru, Yoto Hime, Kidomaru, Enma, Ryomen, Miketsu, Orochi, Yamakaze
|B
|Tsukuyomi, Susanoo, Aoandon, Shokurei, Kinnara, Mishige, Ichimokuren
|C
|Jinkougyou, Kikyo, Senhime, Yuki Doji, Taishakuten, Ibaraki Doji, Hana, Yato no Kami
|D
|Fugenkaku, Inuyasha, Medicine Seller, Suzuka Gozen, Shishio, Shuten Doji, Hozuki, Lord Arakawa
SR Units Tier List
|Tier
|Characters
|SS
|Kamaitachi, Kuro Mujou, Kanihime, Hiyoribo
|S
|Oitsuki, Hannya
|A
|Hoshiguma Doji, Kyonshi Ani, Dodomeki, Shikigami Miakashi
|B
|Kujira, Hako, Ubume, Enenra, Nyuunaisuzume, Chin, Kuro, Kiyo Hime, Yuki Onna, Mannendake, Inugami, Vampira, Hangan
|C
|Oshiroi Baba, Uminocho, Umibozu, Kaoru, Komatsu, Sakura, Kingyo, Mouba, Aobozu, Momiji, Kawazaru, Huouka, Maestro, Bake-kujira, Futakuchi
|D
|Kisei, Itsumade, Yasha, Puppeteer, Nekomata, Ebisu, Jorogumo, Yumekui, Fuuri, Kainin, Jinmenju, Okikumushi, Okuribito, Kamimai, Hone Onna, Shiro, Hakuro, Bukkuman, Oko, Shiro Mujou, Ittan Momen, Sasori, Momo, Youko
R Units Tier List
|Tier
|Characters
|SS
|Maki & Karashi
|S
|Samurai X
|A
|Zashiki, Hitotsume, Yamausagi
|B
|Kamikui, Juzu, Shouzu, Tenjo Kudari, Karasu Tengu, Tanuki
|C
|Oguna, Kusa, Doujo, Ushi no Toki, Mushishi, Chocho
|D
|Kagewani, Garuda, Warrior Soul, Tesso, Gaki, Yamawaro, Kodokushi, Kyumei Neko, Usagi, Koi, Kyonshi Imoto, Kanko, Kubinashi, Kosodenote, Mio, Kappa, Kyonshi Ototo, Satori, Jikikaeru, Koroka
4
Onmyoji tier list - Best Shikigami for Boss Fight
SP Units Tier List
|Tier
|Characters
|SS
|Ignis Suzuhikohime, Luminary Oitsuki, Kamiochi Orochi, Inaba Kaguya, Blazing Tamamonomae, Void Menreiki, Nostalgic Enenra
|S
|Monumental Otakemaru, Minamoto no Yorimitsu
|A
|Crimson Yoto, Guardian Ubume, Lovebound Kiyohime, Demoniac Shuten Doji, Greenwarden Shishio
|B
|Valiant Yamakaze, Frosty Yuki Onna, Vengeful Hannya, Inferno Ibaraki Doji
|C
|Susabi, Worldly Aoandon, Jr. Ootengu, Yamalord Enma
|D
|Zen Ungaikyou, Ninja Yamausagi, Seawatch Kingyo, Nightveil Higanbana, Onikiri Reforged, Azurestorm Ichimokuren, Divine Miketsu, Waverider Lord Arakawa
SSR Units Tier List
|Tier
|Characters
|SS
|Amaterasu, Susanoo, Fugenkaku, Enmusubi, Ibaraki Doji, Taishakuten, Shiranui, Kinnara, Orochi, Senhime, Shuten Doji, Loongjue
|S
|Tsukuyomi, Suzuhiko Hime, Ootengu, Takiyashahime, Hana, Tamamonomae, Magatsuhi
|A
|Kotodama, Yuki Doji, Kaguya, Asura, Ryomen
|B
|Shiki, Yoto Hime, Mishige, Susabi, Ichimokuren, Kikyo, Onikiri, Shokurei, Suzuka Gozen, Inuyasha
|C
|Jinkougyou, Aoandon, Yamakaze, Higanbana
|D
|Yato no Kami, Medicine Seller, Sesshomaru, Ungaikyou, Shishio, Otakemaru, Hozuki, Enma, Miketsu, Kidomaru, Hakuzosu, Lord Arakawa, Menreiki
SR Units Tier List
|Tier
|Characters
|SS
|Oitsuki, Sasori, Bukkuman
|S
|Kujira
|A
|Kainin, Kiyo Hime, Kuro Mujou, Shikigami Miakashi
|B
|Kamaitachi, Ubume, Momiji, Chin, Nyuunaisuzume, Kisei, Nekomata, Enenra, Inugami, Hakuro, Puppeteer, Hangan
|C
|Oshiroi Baba, Uminocho, Maestro, Umibozu, Kanihime, Kawazaru, Futakuchi, Bake-kujira
|D
|Sakura, Hiyoribo, Kaoru, Aobozu, Kuro, Yasha, Okuribito, Yuki Onna, Komatsu, Mouba, Huouka, Yumekui, Jorogumo, Hannya, Dodomeki, Okikumushi, Kamimai, Hoshiguma Doji, Hone Onna, Mannendake, Shiro, Kingyo, Oko, Shiro Mujou, Ittan Momen, Jinmenju, Fuuri, Momo, Vampira, Youko, Itsumade, Ebisu, Hako, Kyonshi Ani
R Units Tier List
|Tier
|Characters
|SS
|Ushi no Toki
|S
|Maki & Karashi
|A
|Mio
|B
|Tenjo Kudari
|C
|Karasu Tengu, Zashiki, Shouzu
|D
|Kagewani, Garuda, Warrior Soul, Doujo, Kusa, Tanuki, Oguna, Samurai X, Yamausagi, Kamikui, Hitotsume, Chocho, Juzu, Mushishi, Tesso, Gaki, Yamawaro, Kodokushi, Kyumei Neko, Usagi, Koi, Kyonshi Imoto, Kanko, Kubinashi, Kosodenote, Mio, Kappa, Kyonshi Ototo, Satori, Jikikaeru, Koroka
5
Best Shikigami for Secret Zone
SP Units Tier List
|Tier
|Characters
|SS
|Ignis Suzuhikohime, Luminary Oitsuki, Kamiochi Orochi, Inaba Kaguya, Blazing Tamamonomae, Demoniac Shuten Doji, Minamoto no Yorimitsu
|S
|Monumental Otakemaru, Lovebound Kiyohime, Inferno Ibaraki Doji
|A
|Crimson Yoto, Guardian Ubume, Vengeful Hannya, Seawatch Kingyo, Jr. Ootengu, Greenwarden Shishio, Nostalgic Enenra
|B
|Valiant Yamakaze, Virtuoso Hana, Frosty Yuki Onna, Worldly Aoandon
|C
|Susabi, Azurestorm Ichimokuren, Void Menreiki, Divine Miketsu
|D
|Zen Ungaikyou, Ninja Yamausagi, Nightveil Higanbana, Onikiri Reforged, Waverider Lord Arakawa, Yamalord Enma
SSR Units Tier List
|Tier
|Characters
|SS
|Enmusubi, Shiranui, Ryomen, Kinnara, Orochi, Taishakuten, Onikiri, Takiyashahime, Senhime, Shuten Doji, Magatsuhi, Loongjue
|S
|Kotodama, Tsukuyomi, Suzuhiko Hime, Ibaraki Doji, Higanbana, Hana, Mishige, Kidomaru, Suzuka Gozen, Aoandon, Kaguya
|A
|Yuki Doji, Asura, Hakuzosu, Ootengu, Shokurei, Ungaikyou, Ichimokuren
|B
|Shiki, Susanoo, Yoto Hime, Susabi, Tamamonomae, Kikyo, Inuyasha
|C
|Jinkougyou, Otakemaru, Yamakaze, Miketsu
|D
|Fugenkaku, Yato no Kami, Medicine Seller, Sesshomaru, Shishio, Hozuki, Enma, Lord Arakawa, Menreiki
SR Units Tier List
|Tier
|Characters
|SS
|Kuro, Sasori, Chin, Kiyo Hime, Inugami
|S
|Kujira, Kainin, Bukkuman, Sakura
|A
|Hannya, Oitsuki, Nekomata, Hiyoribo, Hako, Maestro, Shikigami Miakashi
|B
|Kamaitachi, Ubume, Momiji, Nyuunaisuzume, Bake-kujira, Kisei, Shiro, Enenra, Momo, Kanihime, Hakuro, Puppeteer, Ebisu, Hangan
|C
|Oshiroi Baba, Uminocho, Umibozu, Futakuchi
|D
|Kuro Mujou, Kaoru, Aobozu, Yasha, Okuribito, Yuki Onna, Komatsu, Mouba, Huouka, Yumekui, Jorogumo, Dodomeki, Okikumushi, Kamimai, Hoshiguma Doji, Hone Onna, Mannendake, Kingyo, Oko, Shiro Mujou, Ittan Momen, Jinmenju, Fuuri, Vampira, Kawazaru, Youko, Itsumade, Kyonshi Ani
R Units Tier List
|Tier
|Characters
|SS
|Ushi no Toki
|S
|Maki & Karashi, Shouzu
|A
|Mio, Kosodenote, Kamikui
|B
|Tenjo Kudari, Zashiki, Yamausagi
|C
|Karasu Tengu
|D
|Kagewani, Garuda, Oguna, Ame Onna, Warrior Soul, Doujo, Kusa, Tanuki, Oguna, Samurai X, Hitotsume, Chocho, Juzu, Mushishi, Tesso, Gaki, Yamawaro, Kodokushi, Kyumei Neko, Usagi, Koi, Kyonshi Imoto, Kanko, Kubinashi, Kappa, Kyonshi Ototo, Satori, Jikikaeru, Koroka