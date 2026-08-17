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Onmyoji tier list - The best Shikigami for raids, PVP, PVE and more

By Mihail Katsoris
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Onmyoji tier list - The best Shikigami for raids, PVP, PVE and more

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Updated on August 17th, 2026 - Version: 1.8.13 - Latest Addition: Fuzenkitsune

When playing Onmyoji, there is something that will cross your mind sooner or later - who are the best characters in Onmyoji?

I've been wondering the same thing for quite some time, and I couldn't reach a certain conclusion. To be completely honest, some characters are better than others. Overall, though, many of the characters are good at something. Take Tamamonomae, for example - they are really good at a lot of the PvE content, but when it comes to duels and PvP, they tend to fall behind.

So, after a third Onmyoji anniversary, we've decided to help our readers with an Onmyoji tier list!

If this all sounds extremely hard to process, don't worry - chances are you will do just fine without having to worry about the whole "getting all the S-tier units, or you won't have a viable team" business. On the contrary, the game can be enjoyed with a casual playstyle too, as long as you keep upgrading the Shikigami that you get and equip them with good items. However, if you really want to know what each Shikigami excels at, this tier list is here to shed some light.  

And for those of you who love this kind of content, we have a tier list for Monster Never Cry; it's brimming with interesting monsters!

Onmyoji tier list

Now, to bring you all the best characters in Onmyoji, I've placed them all into a very comprehensive tier list! If you're looking to fill a specific role, I'll help you find all the best options for your team.

I've divided all the Shikigami based on their rarity (SP, SSR, SR, and R), and then placed them into a Shikigami tier list.

And without further ado, let's dive into our Onmyoji tier list!
Click Here To View The List »

1
Best Shikigami for PvE

SP Units Tier List

TierCharacters
SS Fuzenkitsune, Ignis Suzuhikohime, Everadiant Momo, Taira no Masakado ,Lavaforged Fukengaku, Panharmonic Kinnara, Susabi, Blazing Tamamonomae, Ibaraki Doji, Minamoto no Yorimitsu, Karuta
S Kannazuki, Ambrosial Hoshiguma Doji, Kamiochi Orochi, Demoniac Shuten Doji, Virtuoso Hana, Draconic Suzuka Gozen, Nostalgic Enenra, Kuzunoha, Vampira
A Dreambound Chocho, Meowlord Kyuumei Neko, Yuki Gozen, Himiko, Guijinyang, Jr. Ootengu, Guardian Ubume, Greenwarden Shishio Luminary Oitsuki
B Sungraced Hiyoribou, Inaba Kaguya, Crimson Yoto, Vengeful Hannya, Monumental Otakemaru
C Worldly Aoandon, Lovebound Kiyohime
D Zen Ungaikyou, Ninja Yamausagi, Seawatch Kingyo, Void Menreiki, Nightveil Higanbana, Onikiri Reforged, Azurestorm Ichimokuren, Divine Miketsu, Valiant Yamakaze, Frosty Yuki Onna, Waverider Lord Arakawa, Yamalord Enma

SSR Units Tier List

TierCharacters
SS SP Hakuzosu, Amaterasu, Ungaikyou, Ibaraki Doji, Suzuhiko Hime, Inuyasha, Asura, Tamamonomae, Loongjue
S Kotodama, Ootengu, Mishige, Taki, Magatsuhi
A Odokuro, Shiki, Susanoo, Enmusubi, Yoto Hime
B Tsukuyomi, Ryomen, Susabi, Shokurei, Otakemaru, Takiyashahime, Onikiri, Suzuka Gozen, Sesshomaru
C Jinkougyou, Aoandon, Yamakaze, Higanbana, Taishakuten, Kinnara, Senhime, Orochi, Kaguya
D Fugenkaku, Yato no Kami, Medicine Seller, Kikyo, Shishio, Shiranui, Hozuki, Shuten Doji, Enma, Miketsu, Kidomaru, Yuki Doji, Hakuzosu, Hana, Lord Arakawa, Menreiki, Ichimokuren

SR Units Tier List

TierCharacters
SS Kuro Mujou
S Kisei, Kanihime
A Kawazaru, Ubume, Nekomata, Hakuro, Aobozu, Shikigami Miakashi
B Kamaitachi, Oitsuki, Momiji, Enenra, Inugami, Puppeteer, Hangan
C Oshiroi Baba, Uminocho, Maestro, Nyuunaisuzume, Umibozu, Futakuchi, Bake-kujira
D Sakura, Hiyoribo, Kaoru, Kuro, Yasha, Okuribito, Yuki Onna, Komatsu, Mouba, Huouka, Yumekui, Kiyo Hime, Jorogumo, Hannya, Dodomeki, Okikumushi, Kamimai, Hoshiguma Doji, Kainin, Hone Onna, Mannendake, Shiro, Kingyo, Chin, Bukkuman, Oko, Shiro Mujou, Ittan Momen, Jinmenju, Kujira, Fuuri, Sasori, Momo, Vampira, Youko, Itsumade, Ebisu, Hako, Kyonshi Ani

R Units Tier List

TierCharacters
SS Kamikui, Zashiki, Ushi no Toki
S Yamausagi, Tesso
A Oguna
B Maki & Karashi
C Karasu Tengu
D Kagewani, Garuda, Warrior Soul, Usagi, Koi, Doujo, Kusa, Tanuki, Gaki, Samurai X, Yamawaro, Kodokushi, Hitotsume, Kyumei Neko, Kyonshi Imoto, Kanko, Kubinashi, Kosodenote, Mio, Chocho, Kappa, Kyonshi Ototo, Shouzu, Satori, Jikikaeru, Ame Onna, Koroka, Juzu, Tenjo Kudari, Mushishi

2
Onmyoji tier list - Best Shikigami for PvP

SP Units Tier List

TierCharacters
SS Everadiant Momo, Taira no Masakado, Lavaforged Fukengaku, Luminary Oitsuki, Zen Ungaikyou, Susabi, Yamalord Enma, Kamiochi Orochi, Ninja Yamausagi, Inaba Kaguya, Valiant Yamakaze, Void Menreiki, Demoniac Shuten Doji, Lovebound Kiyohime, Monumental Otakemaru, Frosty Yuki Onna, Kannazuki
S Ignis Suzuhikohime, Sungraced Hiyoribou, Ambrosial Hoshiguma Doji, Seawatch Kingyo, Divine Miketsu, Nightveil Higanbana, Vengeful Hannya, Minamoto no Yorimitsu
A Kuzunoha, Himiko, Guijinyang , Azurestorm Ichimokuren, Guardian Ubume, Onikiri Reforged, Greenwarden Shishio, Nostalgic Enenra
B Crimson Yoto, Virtuoso Hana, Worldly Aoandon, Blazing, Tamamonomae, Waverider Lord Arakawa
C Jr. Ootengu
D Inferno Ibaraki Doji

SSR Units Tier List

TierCharacters
SS Amaterasu, Susanoo, Ungaikyou, Taishakuten, Hakuzosu, Enma, Suzuka Gozen, Shiranui, Senhime, Orochi, Magatsuhi
S Tsukuyomi, Shiki, Kidomaru, Suzuhiko Hime, Menreiki, Shokurei, Kinnara, Yato no Kami, Kaguya
A Loongjue, Kotodama, Fugenkaku, Onikiri, Asura, Yuki Doji, Otakemaru, Higanbana, Takiyashahime, Yamakaze, Taki
B Enmusubi, Ryomen, Hozuki, Ootengu, Ichimokuren, Kikyo, Miketsu, Hana
C Jinkougyou, Aoandon, Tamamonomae, Yoto Hime, Mishige, Inuyasha, Ibaraki Doji, Shishio, Medicine Seller, Sesshomaru
D Susabi, Shuten Doji, Lord Arakawa

SR Units Tier List

TierCharacters
SS Kamaitachi
S Hoshiguma Doji, Hiyoribo, Kujira, Komatsu, Bake-kujira, Mouba, Maestro, Shikigami Miakashi
A Hannya, Yumekui, Nyuunaisuzume, Itsumade, Huouka, Hako, Dodomeki, Kanihime
B Oitsuki, Sakura, Ubume, Enenra, Kawazaru, Chin, Nekomata, Ebisu, Kuro, Kiyo Hime, Kainin, Okuribito, Yuki Onna, Mannendake, Inugami, Vampira, Hangan
C Oshiroi Baba, Uminocho, Umibozu, Kaoru, Fuuri, Kingyo, Jinmenju, Ittan Momen, Aobozu, Momiji, Kyonshi Ani, Futakuchi
D Kisei, Kuro Mujou, Yasha, Puppeteer, Jorogumo, Okikumushi, Kamimai, Hone Onna, Shiro, Hakuro, Bukkuman, Oko, Shiro Mujou, Sasori, Momo, Youko

R Units Tier List

TierCharacters
SS -
S -
A Ame Onna
B Maki & Karashi, Kamikui, Koi, Usagi, Juzu, Shouzu, Tenjo Kudari, Samurai X, Karasu Tengu, Yamausagi, Tanuki
C Oguna, Zashiki, Kusa, Doujo, Ushi no Toki, Mushishi, Chocho
D Kagewani, Garuda, Warrior Soul, Tesso, Gaki, Yamawaro, Kodokushi, Hitotsume, Kyumei Neko, Kyonshi Imoto, Kanko, Kubinashi, Kosodenote, Mio, Kappa, Kyonshi Ototo, Satori, Jikikaeru, Koroka

3
Best Shikigami for Raid

SP Units Tier List

TierCharacters
SS Panharmonic Kinnara, Luminary Oitsuki, Susabi, Kamiochi Orochi, Inaba Kaguya, Inferno Ibaraki Doji, Void Menreiki, Demoniac Shuten Doji
S Guardian Ubume, Vengeful Hannya, Greenwarden Shishio, Minamoto no Yorimitsu
A Ignis Suzuhikohime, Blazing Tamamonomae, Nightveil Higanbana, Frosty Yuki Onna, Nostalgic Enenra
B Crimson Yoto, Virtuoso Hana, Jr. Ootengu, Lovebound Kiyohime, Seawatch Kingyo, Valiant Yamakaze, Monumental Otakemaru
C Zen Ungaikyou, Worldly Aoandon, Divine Miketsu, Azurestorm Ichimokuren, Yamalord Enma
D Waverider Lord Arakawa, Ninja Yamausagi, Onikiri Reforged

SSR Units Tier List

TierCharacters
SS Amaterasu, Ungaikyou, Hakuzosu, Menreiki, Kaguya, Tamamonomae, Onikiri, Susabi, Higanbana, Magatsuhi, Loongjue
S Kotodama, Shiranui, Suzuhiko Hime, Enmusubi, Otakemaru, Asura, Takiyashahime, Ootengu
A Shiki, Sesshomaru, Yoto Hime, Kidomaru, Enma, Ryomen, Miketsu, Orochi, Yamakaze
B Tsukuyomi, Susanoo, Aoandon, Shokurei, Kinnara, Mishige, Ichimokuren
C Jinkougyou, Kikyo, Senhime, Yuki Doji, Taishakuten, Ibaraki Doji, Hana, Yato no Kami
D Fugenkaku, Inuyasha, Medicine Seller, Suzuka Gozen, Shishio, Shuten Doji, Hozuki, Lord Arakawa

SR Units Tier List

TierCharacters
SS Kamaitachi, Kuro Mujou, Kanihime, Hiyoribo
S Oitsuki, Hannya
A Hoshiguma Doji, Kyonshi Ani, Dodomeki, Shikigami Miakashi
B Kujira, Hako, Ubume, Enenra, Nyuunaisuzume, Chin, Kuro, Kiyo Hime, Yuki Onna, Mannendake, Inugami, Vampira, Hangan
C Oshiroi Baba, Uminocho, Umibozu, Kaoru, Komatsu, Sakura, Kingyo, Mouba, Aobozu, Momiji, Kawazaru, Huouka, Maestro, Bake-kujira, Futakuchi
D Kisei, Itsumade, Yasha, Puppeteer, Nekomata, Ebisu, Jorogumo, Yumekui, Fuuri, Kainin, Jinmenju, Okikumushi, Okuribito, Kamimai, Hone Onna, Shiro, Hakuro, Bukkuman, Oko, Shiro Mujou, Ittan Momen, Sasori, Momo, Youko

R Units Tier List

TierCharacters
SS Maki & Karashi
S Samurai X
A Zashiki, Hitotsume, Yamausagi
B Kamikui, Juzu, Shouzu, Tenjo Kudari, Karasu Tengu, Tanuki
C Oguna, Kusa, Doujo, Ushi no Toki, Mushishi, Chocho
D Kagewani, Garuda, Warrior Soul, Tesso, Gaki, Yamawaro, Kodokushi, Kyumei Neko, Usagi, Koi, Kyonshi Imoto, Kanko, Kubinashi, Kosodenote, Mio, Kappa, Kyonshi Ototo, Satori, Jikikaeru, Koroka

4
Onmyoji tier list - Best Shikigami for Boss Fight

SP Units Tier List

TierCharacters
SS Ignis Suzuhikohime, Luminary Oitsuki, Kamiochi Orochi, Inaba Kaguya, Blazing Tamamonomae, Void Menreiki, Nostalgic Enenra
S Monumental Otakemaru, Minamoto no Yorimitsu
A Crimson Yoto, Guardian Ubume, Lovebound Kiyohime, Demoniac Shuten Doji, Greenwarden Shishio
B Valiant Yamakaze, Frosty Yuki Onna, Vengeful Hannya, Inferno Ibaraki Doji
C Susabi, Worldly Aoandon, Jr. Ootengu, Yamalord Enma
D Zen Ungaikyou, Ninja Yamausagi, Seawatch Kingyo, Nightveil Higanbana, Onikiri Reforged, Azurestorm Ichimokuren, Divine Miketsu, Waverider Lord Arakawa

SSR Units Tier List

TierCharacters
SS Amaterasu, Susanoo, Fugenkaku, Enmusubi, Ibaraki Doji, Taishakuten, Shiranui, Kinnara, Orochi, Senhime, Shuten Doji, Loongjue
S Tsukuyomi, Suzuhiko Hime, Ootengu, Takiyashahime, Hana, Tamamonomae, Magatsuhi
A Kotodama, Yuki Doji, Kaguya, Asura, Ryomen
B Shiki, Yoto Hime, Mishige, Susabi, Ichimokuren, Kikyo, Onikiri, Shokurei, Suzuka Gozen, Inuyasha
C Jinkougyou, Aoandon, Yamakaze, Higanbana
D Yato no Kami, Medicine Seller, Sesshomaru, Ungaikyou, Shishio, Otakemaru, Hozuki, Enma, Miketsu, Kidomaru, Hakuzosu, Lord Arakawa, Menreiki

SR Units Tier List

TierCharacters
SS Oitsuki, Sasori, Bukkuman
S Kujira
A Kainin, Kiyo Hime, Kuro Mujou, Shikigami Miakashi
B Kamaitachi, Ubume, Momiji, Chin, Nyuunaisuzume, Kisei, Nekomata, Enenra, Inugami, Hakuro, Puppeteer, Hangan
C Oshiroi Baba, Uminocho, Maestro, Umibozu, Kanihime, Kawazaru, Futakuchi, Bake-kujira
D Sakura, Hiyoribo, Kaoru, Aobozu, Kuro, Yasha, Okuribito, Yuki Onna, Komatsu, Mouba, Huouka, Yumekui, Jorogumo, Hannya, Dodomeki, Okikumushi, Kamimai, Hoshiguma Doji, Hone Onna, Mannendake, Shiro, Kingyo, Oko, Shiro Mujou, Ittan Momen, Jinmenju, Fuuri, Momo, Vampira, Youko, Itsumade, Ebisu, Hako, Kyonshi Ani

R Units Tier List

TierCharacters
SS Ushi no Toki
S Maki & Karashi
A Mio
B Tenjo Kudari
C Karasu Tengu, Zashiki, Shouzu
D Kagewani, Garuda, Warrior Soul, Doujo, Kusa, Tanuki, Oguna, Samurai X, Yamausagi, Kamikui, Hitotsume, Chocho, Juzu, Mushishi, Tesso, Gaki, Yamawaro, Kodokushi, Kyumei Neko, Usagi, Koi, Kyonshi Imoto, Kanko, Kubinashi, Kosodenote, Mio, Kappa, Kyonshi Ototo, Satori, Jikikaeru, Koroka

5
Best Shikigami for Secret Zone

SP Units Tier List

TierCharacters
SS Ignis Suzuhikohime, Luminary Oitsuki, Kamiochi Orochi, Inaba Kaguya, Blazing Tamamonomae, Demoniac Shuten Doji, Minamoto no Yorimitsu
S Monumental Otakemaru, Lovebound Kiyohime, Inferno Ibaraki Doji
A Crimson Yoto, Guardian Ubume, Vengeful Hannya, Seawatch Kingyo, Jr. Ootengu, Greenwarden Shishio, Nostalgic Enenra
B Valiant Yamakaze, Virtuoso Hana, Frosty Yuki Onna, Worldly Aoandon
C Susabi, Azurestorm Ichimokuren, Void Menreiki, Divine Miketsu
D Zen Ungaikyou, Ninja Yamausagi, Nightveil Higanbana, Onikiri Reforged, Waverider Lord Arakawa, Yamalord Enma

SSR Units Tier List

TierCharacters
SS Enmusubi, Shiranui, Ryomen, Kinnara, Orochi, Taishakuten, Onikiri, Takiyashahime, Senhime, Shuten Doji, Magatsuhi, Loongjue
S Kotodama, Tsukuyomi, Suzuhiko Hime, Ibaraki Doji, Higanbana, Hana, Mishige, Kidomaru, Suzuka Gozen, Aoandon, Kaguya
A Yuki Doji, Asura, Hakuzosu, Ootengu, Shokurei, Ungaikyou, Ichimokuren
B Shiki, Susanoo, Yoto Hime, Susabi, Tamamonomae, Kikyo, Inuyasha
C Jinkougyou, Otakemaru, Yamakaze, Miketsu
D Fugenkaku, Yato no Kami, Medicine Seller, Sesshomaru, Shishio, Hozuki, Enma, Lord Arakawa, Menreiki

SR Units Tier List

TierCharacters
SS Kuro, Sasori, Chin, Kiyo Hime, Inugami
S Kujira, Kainin, Bukkuman, Sakura
A Hannya, Oitsuki, Nekomata, Hiyoribo, Hako, Maestro, Shikigami Miakashi
B Kamaitachi, Ubume, Momiji, Nyuunaisuzume, Bake-kujira, Kisei, Shiro, Enenra, Momo, Kanihime, Hakuro, Puppeteer, Ebisu, Hangan
C Oshiroi Baba, Uminocho, Umibozu, Futakuchi
D Kuro Mujou, Kaoru, Aobozu, Yasha, Okuribito, Yuki Onna, Komatsu, Mouba, Huouka, Yumekui, Jorogumo, Dodomeki, Okikumushi, Kamimai, Hoshiguma Doji, Hone Onna, Mannendake, Kingyo, Oko, Shiro Mujou, Ittan Momen, Jinmenju, Fuuri, Vampira, Kawazaru, Youko, Itsumade, Kyonshi Ani

R Units Tier List

TierCharacters
SS Ushi no Toki
S Maki & Karashi, Shouzu
A Mio, Kosodenote, Kamikui
B Tenjo Kudari, Zashiki, Yamausagi
C Karasu Tengu
D Kagewani, Garuda, Oguna, Ame Onna, Warrior Soul, Doujo, Kusa, Tanuki, Oguna, Samurai X, Hitotsume, Chocho, Juzu, Mushishi, Tesso, Gaki, Yamawaro, Kodokushi, Kyumei Neko, Usagi, Koi, Kyonshi Imoto, Kanko, Kubinashi, Kappa, Kyonshi Ototo, Satori, Jikikaeru, Koroka
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Mihail Katsoris
Mihail Katsoris
I've enjoyed playing games ever since I was a kid (which was a long long time ago at this point). It all started off with an Atari 65XE, then came an Amiga 500+, a Sega Genesis, a 386, and the rest was history. I consider myself lucky to have been able to experience the gaming evolution over the years - this is my passion, and what I will continue to do for as long as I can.