Azur Lane tier list ranking all ships in the game
Updated on September 5th, 2026 - Version: 1.17.0 - Added: Saratoga META
We have prepared this ultimate Azur Lane tier list, covering the best ships in the game, to help you set sail without fear of making the wrong choice. Why? Azur Lane requires you to choose the best ones in order to go on a winning streak, but it might be a difficult and confusing task when you’re asked to choose from such a large list. We have ranked each ship based on its viability and usability in intense showdowns.
Yostar’s side-scrolling naval warfare RPG is about intense shooting in a mesmerising anime realm. It asks you to arrange your battleships by judging the enemies’ lineup and then survive until the end of the battle to become the winner. It's not an easy task to pick the right battleships for your fleet, and that's why we have created this Azure Lane tier list.
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Now, let’s take a look at our meticulously prepared Azur Lane tier list. We will update it whenever there’s a significant change in the stats of the ships.
BB/BC/BBV | DD | CV/CVL | CB/CA | SS/SSV | CL
Other
1
The best BB/BC/BBV Ships
Below you will find a list of all the best Battleships and Battlecruisers you can get your hands on in Azur Lane.
|Tier
|BB/BC/BBV Ship List
|SS Tier
|Götz von Berlichingen, Bismarck Zwei, Musashi, Vanguard, Ulrich von Hutten, New Jersey, Friedrich der Grosse
|S Tier
|Francesco Caracciolo, Oleg, Owari, Lützow, Warspite, Champagne, Gascogne, Georgia, Marco Polo, Monarch, Odin, Howe, Richelieu, Vittorio Veneto
|A+ Tier
|Massena, Nina Friede, Royal Oak, Brünhilde, Seydlitz, Akane Shinjo, Izumo, Alabama, Amagi, Bismarck, Duke of York, Honoka, Iori Minase, Kii, Nagato, Sovetskaya Belorussiya, Tosa, Patricia Abelheim, Daisen, Indiana, Haruna Sairenji
|A Tier
|Bennington, Nayori, Kotori Itsuka, Kazan , Strasbourg, Roma, Thüringen, Gascogne µ, Hood, King George V, Massachusetts, Prince of Wales, Sovetskaya Rossiya, Suruga, Washington, Hyuuga, Queen Elizabeth, Alsace, Queen Elizabeth META, Golden Darkness
|B Tier
|Scharnhorst META, Jean bart, Kaga (Battleship), Littorio, Gangut, Little Renown, Nagisa, Nagato META, Rodney META
|C Tier
|North Carolina, South Dakota, Tirpitz, Arizona, Ise, Mutsu, Pennsylvania, Mujina, Yamashiro META
|D Tier
|Arkhangelsk, Mikasa, Super Gamer Kizuna AI, Amagi-chan, Dunkerque, Valiant, Fusou, Nevada, Oklahoma, Yamashiro
|F Tier
|Andrea Doria, Sevastopol, Revenge, Colorado, Giulio Cesare, Gneisenau, Haruna, Hiei, Hiei-chan, Kirishima, Kongou, Maryland, Nelson, Renown, Rodney, Scharnhorst, West Virginia, California, Conte di Cavour, Repulse, Tennessee
2
The best DD Ships
Below you can see all the best Destroyer ships in Azur Lane.
|Tier
|DD Ship List
|SS Tier
|William D. Porter, Le Hardi, Hatakaze META, Otto von Alvensleben, An Shan, Yuudachi, Shimakaze, Kitakaze, Chang Chun, Attilio Regolo, Fu Po
|S Tier
|Fu Po, Fein Yuen, Wakatsuki, Suzutsuki, Tashkent, Fleuret, L’Audacieux, Halford
|A+ Tier
|Trafalgar, Miller ,Hatsuzuki, Kiev, Bristol, Le Terrible, Allen M. Sumner, Ayanami, Kazagumo, Laffey, Marie Rose, Z23, Z46, Yuudachi META
|A Tier
|Fujinami, Ugolino Vivaldi, Lenja, Nana Astar Deviluke, L'Indomptable, Ingraham, Javelin, Le Main µ, Tashkent µ, Yukikaze, Naganami
|B Tier
|Fei Yuen, Dewey META, Minase, Pompeo Magno, Kasumi, Kawakaze, Le Malin, Le Triomphant, Shirakami Fubuki, Z1, Hanazuki, Harutsuki, Kagerou, Yoizuki, Z24, Z28, Bell
|C Tier
|Evertsen , Eldridge, Shigure, Ariake, Chang Chun, Eskimo, Fu Shun, Gremyashchy, Gromky, Hatsuharu, Shirayuki, Stephen Potter, Stremitelny, Tai Yuan
|D Tier
|Nicholas, Carabiniere, Cooper, Hibiki, Le Mars, Libeccio, Minsk, Niizuki, Tanikaze, Vincenzo Gioberti, Yuugure, Z25, Z26, Z36, Cassin, Downes, Fletcher, Kiyonami, Shiranui, Hammann II
|F Tier
|Asanagi, Miyuki, Z16, Emanuele Pessagno, Alfredo Oriani, Maillé Brézé, Specialized Bulin Custom MKIII, Prototype Bulin MKII, White Heart, Acasta, Amazon, Ardent, Bailey, Blanc, Charles Ausburne, Forbin, Fortune, Fubuki, Glowworm, Grenville, Grozny, Hamakaze, Hammann, Hardy, Hatsushimo, Icarus, Kamikaze, Kizuna AI, L'Opiniâtre, Le Téméraire, Maestrale, Makinami, Matchless, Matsukaze, Maury, Morrison, Mullany, Musketeer, Natsuiro Matsuri, Nicoloso da Recco, Nowaki, Sims, Tartu, Umikaze, Universal Bulin, Uranami, Vampire, Vauquelin, Yamakaze, Z2, Z35, Akatsuki, Arashio, Asashio, Aylwin, Bache, Benson, Bush, Comet, Crescent, Cygnet, Dewey, Echo, Foxhound, Fumizuki, Gridley, Halsey Powell, Hatakaze, Hazelwood, Hobby, Hunter, Ikazuchi, Inazuma, Isokaze, Jenkins, Jersey, Juno, Jupiter, Kalk, Kimberly, Kisaragi, Kuroshio, Michishio, Mutsuki, Nagatsuki, Oite, Ooshio, Oyashio, Radford, Shiratsuyu, Smalley, Stanly, Thatcher, Urakaze, Wakaba, Z18, Z19, Aulick, Beagle, Bulldog, Craven, Foote, McCall, Mikazuki, Minazuki, Spence, Uzuki, Z20, Z21
3
The best CV/CVL Ships
We've listed all the Aircraft Carriers in a tier list, starting from best to worst.
|Tier
|CV/CVL Ship List
|SS Tier
|Taihou META, Perseus, Zuihou, Hornet META
|S Tier
|Hakuhou, Franklin, Admiral Nakhimov, Bearn META, Implacable, Yorktown II, Klaudia Valentz, Volga, Chise Asukagawa, Hakuryuu, Shinano, Aquila, Centaur, Enterprise, Essex, Independence, Ryuuhou, Fargo
|A+ Tier
|Saratoga META, Yunlong, Impero, August von Parseval, Ark Royal, Formidable, Hiryuu META, Illustrious, Intrepid, Shangri-La, Souryuu META, Ticonderoga, Shouhou, Unicorn
|A Tier
|Indomitable, Bois Belleau, Theseus, Hornet II, Joffre, Akagi µ, Ark Royal META, Bunker Hill, Chihaya Kisaragi, Graf Zeppelin, Illustrious µ, Saratoga, Shoukaku, Zuikaku, Casablanca, Houshou META
|B Tier
|Origami Tobiichi, Yumia Liessfeldt, Taihou-chan, Argus, Akagi, Hiryuu, Kaga, Katsuragi, Peter Strasser, Souryuu, Taihou, Taihou µ, Tokino Sora, Bataan
|C Tier
|L'Intrépide, Elbe, Anniversary Kizuna AI, Béarn, Eagle, Hornet, Ookami Mio, Hermes, Ranger
|D Tier
|Victorious, Chaser, Chitose, Chiyoda, Lexington, Little Enterprise, Nyotengu, Princeton, Ryuujou, Weser, Yorktown, Zeppy, Langley, Serri Glaus, Jade
|F Tier
|Hwah Jah, Chen Hai, Green Heart, Akagi-chan, Glorious, Houshou, Little Illustrious, Long Island, Murasaki Shion, Vert, Bogue, Hiyou, Junyou, Wasp, Langley II
4
The best CB/CA Ships
Here you can find all the Large and Heavy Cruisers in the game ranked in a handy tier list.
|Tier
|CB/CA Ship List
|SS Tier
|HNLMS Gouden Leeuw, Unzen, Brest, Azuma, Drake, Ägir, Kronshtadt, Brennus, Wichita META
|S Tier
|Chien Wu, Pittsburgh, Napoli, Yume Minami, Anchorage, Cheshire, Azusa Miura, Prinz Heinrich, Roon µ, San Francisco, Foch META
|A+ Tier
|Tohka Yatogami, Northampton II, Little Prinz Eugen, Ibuki, Roon, Saint Louis, Baltimore, Bremerton, Chikuma, Minneapolis, Tallinn, Dupleix
|A Tier
|Prinz Moritz, Chang Wu, Asama, Oumi, Algérie META, Yorck, Kasumi (Venus Vacation), London, Pola, Portland, Lala Satalin Deviluke
|B Tier
|Prinz Adalbert, Duquesne, Gorizia, Blücher, Pola, Atago, Elegant Kisuna AI, Mogami, Takao, Zara, Admiral Graf Spee, Baltimore µ, Deutschland, Wichita, Haguro
|C Tier
|Algérie, Choukai, Maya, Prinz Eugen, Chicago
|D Tier
|Trento META, Exeter, York, Admiral Hipper, Admiral Hipper µ, Houston, Indianapolis, Nakiri Ayame, Suffolk, Myoukou, Nachi, Northampton, Namiko, Lila Decyrus
|F Tier
|Foch, Bolzano, Trieste, Black Heart, Ashigara, Astoria, Dorsetshire, Kumano, Noire, Quincy, Suzuya, Vincennes, Furutaka, Kako, Kent, Norfolk, Shropshire, Sussex, Trento, Aoba, Kinugasa, Pensacola, Salt Lake City
5
The best SS/SSV Ships
Here are all the Submarines in Azur Lane, from best to worst.
|Tier
|SS/SSV Ship List
|SS Tier
|U-2501, U-37, Leonardo Da Vinci, U-556 META
|S Tier
|Archerfish, U-47, U-81, U-96, Torticelli
|A+ Tier
|I-13, Minato Aqua, U-101
|A Tier
|Albacore, Cavalla, I-168, I-19, Albacore µ, Nautilus, U-410
|B Tier
|Ami Futami, Mami Futami, Bluegill, Dace, I-25, I-26, I-56, U-110, U-522, U-556, U-557, U-73
|C Tier
|I-58, Surcouf, Torricelli, U-1206
|D Tier
|-
|F Tier
|-
6
The best CL Ships
The best Light Cruisers are listed below, ranked from best to worst.
|Tier
|CL Ship List
|SS Tier
|Plymouth, Rikka Takarada, San Diego, Noshiro
|S Tier
|Regensburg META, Hai Yung, Elbing, Mainz, Seattle, Duca degli Abruzzi, Helena, Reisalin Stout, Bayard, Santa Fe
|A+ Tier
|Vicksburg, Alberto di Giussano, Voroshilov, Scylla, Sakawa, Prinz Adalbert, Neptune, Chapayev, Helena META, Jeanne d'Arc, Jintsuu, Kirov, Misaki, Pamiat Merkuria, Swiftsure, Aurora
|A Tier
|Hai Chou, Ryu Lion, Isla von Duerer, SN Dmitri Donskoi, Oleg, Momo Belia Deviluke, Kuybyshev, Giuseppe Garibaldi, Emden, Avrora, Dido, Dido µ, Haruka Amani, Montpellier, Reno, Sirius, Biloxi, Birmingham, Boise, Curlew, Isuzu, Leipzig, Phoenix, Kaguya Yamai
|B Tier
|Nürnberg META, De Zeven Provinciën, , Natori, Magdeburg, Belfast, Kinu, Ning Hai, Ping Hai, Cleveland, Columbia, Denver, Newcastle, Sendai, Yat Sen
|C Tier
|Elbe META, Achilles, Ajax, Curacoa, Little Bel, Nürnberg, Sheffield, Sheffield µ, St. Louis, Brooklyn, Regensburg
|D Tier
|Charybdis, Hermione, Yuubari, Émile Bertin, Black Prince, Chao Ho, Cleveland µ, Edinburgh, Gloucester, Monica, Ying Swei, Yura, Honolulu, Leander, Hass, Hai Tien, Hai Chi
|F Tier
|Purple Heart, Agano, Cleveland, La Galissonnière, Lena, Li'l Sandy, Mikuma, Murmansk, Neptune (Neptunia), Penelope, Abukuma, Arethusa, Atlanta, Concord, Fiji, Galatea, Glasgow, Jamaica, Juneau, Karlsruhe, Köln, Marblehead, Memphis, Naka, San Juan, Southampton, Königsberg, Nagara, Omaha, Raleigh, Richmond
7
Other Ships
|Tier
|Other Ships
|SS Tier
|Queen Anne’s Revenge, Princess Hime
|S Tier
|Hestia, Akashi, Vestal
|A+ Tier
|Cherbourg, Vestal META
|A Tier
|Arromanches, Iritsuko Akizuki, Lyme, Pearl
|B Tier
|-Royal James
|C Tier
|Kizu, Kashino, Adventure
|D Tier
|Erebus
|F Tier
|Abercrombie, Terror, Ting An
We really hope that our Azur Lane tier list of best ships will help you pick the right ones that fit your playstyle!