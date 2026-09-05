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Azur Lane tier list ranking all ships in the game

By Mihail Katsoris
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Azur Lane tier list ranking all ships in the game

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Updated on September 5th, 2026 - Version: 1.17.0 - Added: Saratoga META

We have prepared this ultimate Azur Lane tier list, covering the best ships in the game, to help you set sail without fear of making the wrong choice. Why? Azur Lane requires you to choose the best ones in order to go on a winning streak, but it might be a difficult and confusing task when you’re asked to choose from such a large list. We have ranked each ship based on its viability and usability in intense showdowns.

Yostar’s side-scrolling naval warfare RPG is about intense shooting in a mesmerising anime realm. It asks you to arrange your battleships by judging the enemies’ lineup and then survive until the end of the battle to become the winner. It's not an easy task to pick the right battleships for your fleet, and that's why we have created this Azure Lane tier list. 

In case you are playing other similar games, we have an Another Eden tier list, Lost Centuria tier list, best characters in Alchemy Stars, and many others!

Now, let’s take a look at our meticulously prepared Azur Lane tier list. We will update it whenever there’s a significant change in the stats of the ships. 

BB/BC/BBV  |  DD  |  CV/CVL  |  CB/CA  |  SS/SSV  |  CL  
Other

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1
The best BB/BC/BBV Ships

Azur Lane ship Frederich Der Grosse

Below you will find a list of all the best Battleships and Battlecruisers you can get your hands on in Azur Lane.

TierBB/BC/BBV Ship List
SS Tier Götz von Berlichingen, Bismarck Zwei, Musashi, Vanguard, Ulrich von Hutten, New Jersey, Friedrich der Grosse
S Tier Francesco Caracciolo, Oleg, Owari, Lützow, Warspite, Champagne, Gascogne, Georgia, Marco Polo, Monarch, Odin, Howe, Richelieu, Vittorio Veneto
A+ Tier Massena, Nina Friede, Royal Oak, Brünhilde, Seydlitz, Akane Shinjo, Izumo, Alabama, Amagi, Bismarck, Duke of York, Honoka, Iori Minase, Kii, Nagato, Sovetskaya Belorussiya, Tosa, Patricia Abelheim, Daisen, Indiana, Haruna Sairenji
A Tier Bennington, Nayori, Kotori Itsuka, Kazan , Strasbourg, Roma, Thüringen, Gascogne µ, Hood, King George V, Massachusetts, Prince of Wales, Sovetskaya Rossiya, Suruga, Washington, Hyuuga, Queen Elizabeth, Alsace, Queen Elizabeth META, Golden Darkness
B Tier Scharnhorst META, Jean bart, Kaga (Battleship), Littorio, Gangut, Little Renown, Nagisa, Nagato META, Rodney META
C Tier North Carolina, South Dakota, Tirpitz, Arizona, Ise, Mutsu, Pennsylvania, Mujina, Yamashiro META
D Tier Arkhangelsk, Mikasa, Super Gamer Kizuna AI, Amagi-chan, Dunkerque, Valiant, Fusou, Nevada, Oklahoma, Yamashiro
F Tier Andrea Doria, Sevastopol, Revenge, Colorado, Giulio Cesare, Gneisenau, Haruna, Hiei, Hiei-chan, Kirishima, Kongou, Maryland, Nelson, Renown, Rodney, Scharnhorst, West Virginia, California, Conte di Cavour, Repulse, Tennessee

2
The best DD Ships

Ship Shimakaze

Below you can see all the best Destroyer ships in Azur Lane.

TierDD Ship List
SS Tier William D. Porter, Le Hardi, Hatakaze META, Otto von Alvensleben, An Shan, Yuudachi, Shimakaze, Kitakaze, Chang Chun, Attilio Regolo, Fu Po
S Tier Fu Po, Fein Yuen, Wakatsuki, Suzutsuki, Tashkent, Fleuret, L’Audacieux, Halford
A+ Tier Trafalgar, Miller ,Hatsuzuki, Kiev, Bristol, Le Terrible, Allen M. Sumner, Ayanami, Kazagumo, Laffey, Marie Rose, Z23, Z46, Yuudachi META
A Tier Fujinami, Ugolino Vivaldi, Lenja, Nana Astar Deviluke, L'Indomptable, Ingraham, Javelin, Le Main µ, Tashkent µ, Yukikaze, Naganami
B Tier Fei Yuen, Dewey META, Minase, Pompeo Magno, Kasumi, Kawakaze, Le Malin, Le Triomphant, Shirakami Fubuki, Z1, Hanazuki, Harutsuki, Kagerou, Yoizuki, Z24, Z28, Bell
C Tier Evertsen , Eldridge, Shigure, Ariake, Chang Chun, Eskimo, Fu Shun, Gremyashchy, Gromky, Hatsuharu, Shirayuki, Stephen Potter, Stremitelny, Tai Yuan
D Tier Nicholas, Carabiniere, Cooper, Hibiki, Le Mars, Libeccio, Minsk, Niizuki, Tanikaze, Vincenzo Gioberti, Yuugure, Z25, Z26, Z36, Cassin, Downes, Fletcher, Kiyonami, Shiranui, Hammann II
F Tier Asanagi, Miyuki, Z16, Emanuele Pessagno, Alfredo Oriani, Maillé Brézé, Specialized Bulin Custom MKIII, Prototype Bulin MKII, White Heart, Acasta, Amazon, Ardent, Bailey, Blanc, Charles Ausburne, Forbin, Fortune, Fubuki, Glowworm, Grenville, Grozny, Hamakaze, Hammann, Hardy, Hatsushimo, Icarus, Kamikaze, Kizuna AI, L'Opiniâtre, Le Téméraire, Maestrale, Makinami, Matchless, Matsukaze, Maury, Morrison, Mullany, Musketeer, Natsuiro Matsuri, Nicoloso da Recco, Nowaki, Sims, Tartu, Umikaze, Universal Bulin, Uranami, Vampire, Vauquelin, Yamakaze, Z2, Z35, Akatsuki, Arashio, Asashio, Aylwin, Bache, Benson, Bush, Comet, Crescent, Cygnet, Dewey, Echo, Foxhound, Fumizuki, Gridley, Halsey Powell, Hatakaze, Hazelwood, Hobby, Hunter, Ikazuchi, Inazuma, Isokaze, Jenkins, Jersey, Juno, Jupiter, Kalk, Kimberly, Kisaragi, Kuroshio, Michishio, Mutsuki, Nagatsuki, Oite, Ooshio, Oyashio, Radford, Shiratsuyu, Smalley, Stanly, Thatcher, Urakaze, Wakaba, Z18, Z19, Aulick, Beagle, Bulldog, Craven, Foote, McCall, Mikazuki, Minazuki, Spence, Uzuki, Z20, Z21

3
The best CV/CVL Ships

Perseus ship

We've listed all the Aircraft Carriers in a tier list, starting from best to worst.

TierCV/CVL Ship List
SS Tier Taihou META, Perseus, Zuihou, Hornet META
S Tier Hakuhou, Franklin, Admiral Nakhimov, Bearn META, Implacable, Yorktown II, Klaudia Valentz, Volga, Chise Asukagawa, Hakuryuu, Shinano, Aquila, Centaur, Enterprise, Essex, Independence, Ryuuhou, Fargo
A+ Tier Saratoga META, Yunlong, Impero, August von Parseval, Ark Royal, Formidable, Hiryuu META, Illustrious, Intrepid, Shangri-La, Souryuu META, Ticonderoga, Shouhou, Unicorn
A Tier Indomitable, Bois Belleau, Theseus, Hornet II, Joffre, Akagi µ, Ark Royal META, Bunker Hill, Chihaya Kisaragi, Graf Zeppelin, Illustrious µ, Saratoga, Shoukaku, Zuikaku, Casablanca, Houshou META
B Tier Origami Tobiichi, Yumia Liessfeldt, Taihou-chan, Argus, Akagi, Hiryuu, Kaga, Katsuragi, Peter Strasser, Souryuu, Taihou, Taihou µ, Tokino Sora, Bataan
C Tier L'Intrépide, Elbe, Anniversary Kizuna AI, Béarn, Eagle, Hornet, Ookami Mio, Hermes, Ranger
D Tier Victorious, Chaser, Chitose, Chiyoda, Lexington, Little Enterprise, Nyotengu, Princeton, Ryuujou, Weser, Yorktown, Zeppy, Langley, Serri Glaus, Jade
F Tier Hwah Jah, Chen Hai, Green Heart, Akagi-chan, Glorious, Houshou, Little Illustrious, Long Island, Murasaki Shion, Vert, Bogue, Hiyou, Junyou, Wasp, Langley II

4
The best CB/CA Ships

Here you can find all the Large and Heavy Cruisers in the game ranked in a handy tier list.

TierCB/CA Ship List
SS Tier HNLMS Gouden Leeuw, Unzen, Brest, Azuma, Drake, Ägir, Kronshtadt, Brennus, Wichita META
S Tier Chien Wu, Pittsburgh, Napoli, Yume Minami, Anchorage, Cheshire, Azusa Miura, Prinz Heinrich, Roon µ, San Francisco, Foch META
A+ Tier Tohka Yatogami, Northampton II, Little Prinz Eugen, Ibuki, Roon, Saint Louis, Baltimore, Bremerton, Chikuma, Minneapolis, Tallinn, Dupleix
A Tier Prinz Moritz, Chang Wu, Asama, Oumi, Algérie META, Yorck, Kasumi (Venus Vacation), London, Pola, Portland, Lala Satalin Deviluke
B Tier Prinz Adalbert, Duquesne, Gorizia, Blücher, Pola, Atago, Elegant Kisuna AI, Mogami, Takao, Zara, Admiral Graf Spee, Baltimore µ, Deutschland, Wichita, Haguro
C Tier Algérie, Choukai, Maya, Prinz Eugen, Chicago
D Tier Trento META, Exeter, York, Admiral Hipper, Admiral Hipper µ, Houston, Indianapolis, Nakiri Ayame, Suffolk, Myoukou, Nachi, Northampton, Namiko, Lila Decyrus
F Tier Foch, Bolzano, Trieste, Black Heart, Ashigara, Astoria, Dorsetshire, Kumano, Noire, Quincy, Suzuya, Vincennes, Furutaka, Kako, Kent, Norfolk, Shropshire, Sussex, Trento, Aoba, Kinugasa, Pensacola, Salt Lake City

5
The best SS/SSV Ships

Here are all the Submarines in Azur Lane, from best to worst.

TierSS/SSV Ship List
SS Tier U-2501, U-37, Leonardo Da Vinci, U-556 META
S Tier Archerfish, U-47, U-81, U-96, Torticelli
A+ Tier I-13, Minato Aqua, U-101
A Tier Albacore, Cavalla, I-168, I-19, Albacore µ, Nautilus, U-410
B Tier Ami Futami, Mami Futami, Bluegill, Dace, I-25, I-26, I-56, U-110, U-522, U-556, U-557, U-73
C Tier I-58, Surcouf, Torricelli, U-1206
D Tier -
F Tier -

6
The best CL Ships

Azur Lane ship San Diego

The best Light Cruisers are listed below, ranked from best to worst.

TierCL Ship List
SS Tier Plymouth, Rikka Takarada, San Diego, Noshiro
S Tier Regensburg META, Hai Yung, Elbing, Mainz, Seattle, Duca degli Abruzzi, Helena, Reisalin Stout, Bayard, Santa Fe
A+ Tier Vicksburg, Alberto di Giussano, Voroshilov, Scylla, Sakawa, Prinz Adalbert, Neptune, Chapayev, Helena META, Jeanne d'Arc, Jintsuu, Kirov, Misaki, Pamiat Merkuria, Swiftsure, Aurora
A Tier Hai Chou, Ryu Lion, Isla von Duerer, SN Dmitri Donskoi, Oleg, Momo Belia Deviluke, Kuybyshev, Giuseppe Garibaldi, Emden, Avrora, Dido, Dido µ, Haruka Amani, Montpellier, Reno, Sirius, Biloxi, Birmingham, Boise, Curlew, Isuzu, Leipzig, Phoenix, Kaguya Yamai
B Tier Nürnberg META, De Zeven Provinciën, , Natori, Magdeburg, Belfast, Kinu, Ning Hai, Ping Hai, Cleveland, Columbia, Denver, Newcastle, Sendai, Yat Sen
C Tier Elbe META, Achilles, Ajax, Curacoa, Little Bel, Nürnberg, Sheffield, Sheffield µ, St. Louis, Brooklyn, Regensburg
D Tier Charybdis, Hermione, Yuubari, Émile Bertin, Black Prince, Chao Ho, Cleveland µ, Edinburgh, Gloucester, Monica, Ying Swei, Yura, Honolulu, Leander, Hass, Hai Tien, Hai Chi
F Tier Purple Heart, Agano, Cleveland, La Galissonnière, Lena, Li'l Sandy, Mikuma, Murmansk, Neptune (Neptunia), Penelope, Abukuma, Arethusa, Atlanta, Concord, Fiji, Galatea, Glasgow, Jamaica, Juneau, Karlsruhe, Köln, Marblehead, Memphis, Naka, San Juan, Southampton, Königsberg, Nagara, Omaha, Raleigh, Richmond

7
Other Ships

TierOther Ships
SS Tier Queen Anne’s Revenge, Princess Hime
S Tier Hestia, Akashi, Vestal
A+ Tier Cherbourg, Vestal META
A Tier Arromanches, Iritsuko Akizuki, Lyme, Pearl
B Tier -Royal James
C Tier Kizu, Kashino, Adventure
D Tier Erebus
F Tier Abercrombie, Terror, Ting An

We really hope that our Azur Lane tier list of best ships will help you pick the right ones that fit your playstyle!

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Mihail Katsoris
Mihail Katsoris
I've enjoyed playing games ever since I was a kid (which was a long long time ago at this point). It all started off with an Atari 65XE, then came an Amiga 500+, a Sega Genesis, a 386, and the rest was history. I consider myself lucky to have been able to experience the gaming evolution over the years - this is my passion, and what I will continue to do for as long as I can.